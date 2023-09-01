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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ СУХУМ

Новости Пятница, 01 сентября 2023 19:08
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СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ СУХУМ

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание в Управлении внутренних дел по городу Сухум. Об основном положении дел доложил начальник столичного УВД Астамур Хагуш. Полковник Хагуш охарактеризовал текущий год напряженным и насыщенным для личного состава управления.

За семь месяцев 2023 года зарегистрировано 116 преступлений, раскрыто 111.

Начальник УВД доложил о том, что за рассматриваемый период велась работа по задержанию преступников, скрывавшихся от следствия и суда. Так, установлено и задержано 8 разыскиваемых лиц. Среди имеющихся проблем, Астамур Хагуш обозначил кадровый недокомплект, который составляет 31 единицу. Министр внутренних дел Роберт Киут отметил необходимость решения данной проблемы.

Роберту Киут доложили о том, что сотрудниками ОГАИ УВД по городу Сухум ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление, недопущение и пресечение преступлений и административных правонарушений, промежуточным итогом которых стало 9.990 выявленных нарушений в области дорожного движения, из которых к ответственности привлечены 640 человек за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Роберт Киут отметил, что безопасность на дорогах страны в приоритете работы МВД. В этой связи министр поручил столичной Госавтоинспекции усилить работу.

383 человек лишены водительских удостоверений за отчетный период, они также подвергнуты административном штрафу в 30 тысяч рублей. Ужесточение мер наказания за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии приносит результат, отмечают в столичном УВД. Вместе с тем, министр внутренних дел подчеркнул, что закон требует доработки.

Заслушав отчет начальника УВД, Роберт Киут отметил четкую и слаженную работу личного состава подразделения.

«У вас профессиональный и опытный коллектив. Столица – это лицо нашей республики. Наши граждане и гости должны чувствовать себя в безопасности», – резюмировал генерал-майор милиции Киут.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 01 сентября 2023 19:10

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