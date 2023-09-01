ГАСТРОЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА «МАСТЕРСКАЯ»

Сухум. 1 сентября 2023. Абхазия-Информ. С гастролями в Абхазию приезжает один из лучших театров Петербурга – театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова. Театр покажет пять лучших спектаклей в РУСДРАМе 6-10 сентября. Приезд театра стал возможным благодаря программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России.

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» основан в 2010 году. В труппе театра – выпускники Российского государственного института сценических искусств, ученики известного режиссера Григория Козлова.

Театр «Мастерская» – многократный лауреат высших театральных премий, активный участник гастрольных программ в России, Западной Европе, Китае. По отзывам зрителей и мнениям критиков, театр «Мастерская» – один из лучших театров России.

Театр «Мастерская» приезжает к нам масштабно – 70 человек в гастрольной группе, 35 ведущих актеров, две 12-метровые фуры с декорациями, сотни единиц костюмов и реквизита, дополнительное специальное оборудование – все для того, чтобы зритель в Сухуме увидел спектакли абсолютно в том же качестве, как они

показываются на сцене в Санкт-Петербурге.

Гастрольная афиша включает лучшие спектакли «Мастерской»:

6 сентября зрители увидят «Ромео и Джульетту» в постановке Григория Козлова;

7 сентября покажут спектакль «Жены» о женщинах великих гениев – Наталье Гончаровой, Анне Достоевской, Софье Толстой, Елене Булгаковой, Ольге Книппер-Чеховой. Постановка Марии Романовой.

8 сентября пройдет спектакль «Варшавская мелодия» Леонида Зорина – легендарная пьеса о любви;

9 и 10 сентября – спектакли для детей и всей семьи «Волшебник изумрудного города» и «Винни-пух и все-все-все».

Начало детских спектаклей в 16:00.

Билеты на все гастрольные спектакли «Мастерской» в продаже на сайте театра rusdram.org, в кассе РУСДРАМа (Сухум, проспект Леона, 8) и во всех офисах Амобаил.

Доступны выгодные абонементы. Телефон: +7 940 7-204-204