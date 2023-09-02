Сухум. 2 сентября 2023. Абхазия-Информ. 5 сентября в Абхазском драмтеатре состоится премьера музыкального спектакля «Золотое руно» по одноименной поэме Мушни Ласурия в постановке Мадины Аргун.

Режиссер рассказала, что в спектакле примут участие артисты Абхазского и Молодежного театров, известные вокалисты К. Эшба, Х. Мукба, А. Ферзба, Н. Какалия, Г. Хагба, коллектив Госансамбля народной песни и танца и Госансамбль «Шаратын».

«Постановка получается масштабная. В пьесе используются многие сюжеты из абхазской мифологии. В центре спектакля – борьба главного героя за свободу и независимость Родины», – отметила Аргун.

По ее словам, зрители увидят, что можно остаться человеком, даже несмотря на самые сложные препятствия.

Композитор – Т. Агрба, балетмейстер – Э. Тыркба, художник по свету – И. Пасания.

Сообщение пресс-службы театра.