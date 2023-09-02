 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ «ЗОЛОТОЕ РУНО»

Новости Суббота, 02 сентября 2023 22:28
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ «ЗОЛОТОЕ РУНО»

Сухум. 2 сентября 2023. Абхазия-Информ. 5 сентября в Абхазском драмтеатре состоится премьера музыкального спектакля «Золотое руно» по одноименной поэме Мушни Ласурия в постановке Мадины Аргун.

Режиссер рассказала, что в спектакле примут участие артисты Абхазского и Молодежного театров, известные вокалисты К. Эшба, Х. Мукба, А. Ферзба, Н. Какалия, Г. Хагба, коллектив Госансамбля народной песни и танца и Госансамбль «Шаратын».

«Постановка получается масштабная. В пьесе используются многие сюжеты из абхазской мифологии. В центре спектакля – борьба главного героя за свободу и независимость Родины», – отметила Аргун.

По ее словам, зрители увидят, что можно остаться человеком, даже несмотря на самые сложные препятствия.

Композитор – Т. Агрба, балетмейстер – Э. Тыркба, художник по свету – И. Пасания.

Сообщение пресс-службы театра.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 02 сентября 2023 22:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГАСТРОЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА «МАСТЕРСКАЯ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.