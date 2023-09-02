РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАДРЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Сухум. 2 сентября 2023. Абхазия-Информ. В абхазском сегменте социальных сетей распространяются кадры, сделанные в следственном изоляторе в неустановленное время и период, которые на сегодняшний день не соответствуют действительности. В связи с поступающими обращениями в Министерство внутренних дел видеосъёмка аналогичных объектов сделана 2 сентября текущего года.
Представлены кадры помещения отдыха и длительных свиданий, откуда просматривается внутренних двор. Какие-либо запрещенные растения, а также предметы, недопустимые в эксплуатации на режимных объектах, отсутствуют. Территория для проведения досуга лишенных свободы лиц выглядит так, как представлено на видеосъемке, которую можно посмотреть на странице «Милиция Абхазии» в социальной сети facebook.
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