РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАДРЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 2 сентября 2023. Абхазия-Информ. В абхазском сегменте социальных сетей распространяются кадры, сделанные в следственном изоляторе в неустановленное время и период, которые на сегодняшний день не соответствуют действительности. В связи с поступающими обращениями в Министерство внутренних дел видеосъёмка аналогичных объектов сделана 2 сентября текущего года.