НА ЧАСТИ УЛИЦЫ В. АРДЗИНБА ПРОЛОЖАТ НОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ

Сухум. 2 сентября 2023. Абхазия-Информ. На части улицы Владислава Ардзинба идет прокладка новой водопроводной трубы от пересечения с улицей Агумава до Титова. Ремонт этой улицы заложен в план работ, которые нужно провести ко дню празднования 30-летия победы.

По словам директора МУП «Водоканал» Администрации Сухума Даура Пачкория, водопроводным трубам на этой улице более 60 лет.

«На этом участке улицы всё время было подтоплено. Трубы давно нуждались в замене. После прокладки водопроводной трубы, к концу следующей недели, на этом же промежутке будем менять канализационные трубы. Они проложены по центру улицы, глубина составляет примерно 3,5 м. Конечно, это тяжелые работы, но я думаю, что мы справимся с этими работами и задачами, которые поставлены руководством столицы», – сказал Даур Пачкория.

Завершить работы по укладке водопроводных и канализационных труб специалисты планируют до середины октября.

«Колодцы ставим так, чтобы по необходимости можно было бы поквартально перекрывать воду. По правой стороне от Агумава уже все колодцы выведены на тротуар. Новую магистраль прокладываем на перспективу, с учетом, что эта улица, которая сегодня пустует с одной стороны, будет застроена. От улицы Агумава до Харания прокладывается водопроводная труба диаметром 225 мм, от Харания до Титова будет проложена труба диаметром 110 мм. Диаметр канализационной трубы - 315 мм», – проинформировал директор «Водоканала».

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что надо ускорить работы, пока погода позволяет. Он также поинтересовался, какое решение принято специалистами по ливневым коллекторам. Мэра проинформировали, что ливневые коллекторы будут промывать, заменят дождеприемники и ливневые колодцы.

После замены коммуникаций на этом участке улицы Ардзинба будет уложен новый асфальт.

Об этом сообщает сайт столицы.