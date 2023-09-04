ГОСКОМИТЕТ ПО РЕПАТРИАЦИИ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В АГУ

Аҵара ҿҳәарас иамоу иалырхуа афакультет иахьыҧшуп, ихымҧадатәиу абызшәатә ҽазыҟаҵаратә курсқәа налаҵаны. Арепатриациазы аҳәынҭқарратә еилакы астудентцәа раареи рҵареи иадҳәалоу ахарџьқәа ахахьы иагоит, иара убас қәҿиарала аҵара зҵо астипендиа рызшәахоит.

Арзаҳалқәа рыдкылахоит цәыббрамза 15, 2023 ш. Еиҳа инарҭбаау аинформациа шәоурц азы шәадҵааларц шәылшоит ҳџьынџьуааи ҳареи ҳаимадара аҟәша.

Аҭел: +7940 995 49 95

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Государственный комитет Республики Абхазия по репатриации в рамках ежегодной программы объявляет набор на приём студентов среди наших соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения в Абхазском государственном университете. Срок обучения зависит от выбранного факультета и включает в себя обязательные подготовительные языковые курсы. Госкомитет по репатриации берет на себя все расходы, связанные с приездом и обучением, а также будет выплачивать стипендию успешным студентам.

Заявки принимаются до 15 сентября 2023 года включительно. Для более подробной информации обращаться в отдел по связям с соотечественниками:

Tел: +7 940 995 49 95 (WhatsApp)

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