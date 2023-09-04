АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЕДЕТ В БАШКИРИЮ НА ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Башкирии 11 октября отпразднуют День Республики. Планируется, что в честь этого регион посетит президент Абхазии Аслан Бжания со своей делегацией. Об этом сообщает сайт https://utv.ru/ufa/ со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.
Кроме того, он отметил, что между Башкирией и Абхазией давно сложились дружеские отношения. По словам главы, там помнят помощь, которую оказывала республика в 90-ые годы.
«Топливо, мука, добровольцы и наши медики. Среди них хирурги, которые оперировали раненых бойцов. Нам есть, на что опираться в нашей дружбе», — вспомнил Радий Хабиров.
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