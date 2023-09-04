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Абхазия Информ

НА ОКРАИНЕ СЕЛА ПИЧОРА ГАЛСКОГО РАЙОНА ОБНАРУЖЕН СХРОН

Новости Понедельник, 04 сентября 2023 12:54
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НА ОКРАИНЕ СЕЛА ПИЧОРА ГАЛСКОГО РАЙОНА ОБНАРУЖЕН СХРОН

Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. В ходе проведения совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы, сотрудниками СГБ Абхазии и Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, на окраине села Пичора Галского района обнаружен схрон боеприпасов, оставшихся со времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Из схрона изъято: минометные мины 82 мм – 2 шт., выстрелы к гранатомету СПГ-9 – 2 шт., выстрелы к гранатомету РПГ-7В – 2 шт. и авиационная ракета НУРС – 1 шт.

Указанные боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 04 сентября 2023 12:55

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