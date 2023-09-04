НА ОКРАИНЕ СЕЛА ПИЧОРА ГАЛСКОГО РАЙОНА ОБНАРУЖЕН СХРОН
Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. В ходе проведения совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы, сотрудниками СГБ Абхазии и Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, на окраине села Пичора Галского района обнаружен схрон боеприпасов, оставшихся со времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
Из схрона изъято: минометные мины 82 мм – 2 шт., выстрелы к гранатомету СПГ-9 – 2 шт., выстрелы к гранатомету РПГ-7В – 2 шт. и авиационная ракета НУРС – 1 шт.
Указанные боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
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