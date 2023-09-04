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Абхазия Информ

СИНОПТИК: АБХАЗИЮ ЖДУТ ТЕПЛАЯ ПОГОДА И ДОЖДИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ СЕНТЯБРЯ

Новости Понедельник, 04 сентября 2023 11:55
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СИНОПТИК: АБХАЗИЮ ЖДУТ ТЕПЛАЯ ПОГОДА И ДОЖДИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ СЕНТЯБРЯ

Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сентябрь принесет умеренное ухудшение погоды после летней жары, согласно прогнозу главного специалиста-метеоролога Госкомитета по экологии, Ларисы Ахба. Температура воздуха в первой половине месяца начнет постепенно снижаться, но останется достаточно теплой.

Метеоролог отмечает, что, несмотря на общую теплоту, погода станет более переменчивой. Ожидаются дожди и грозы. Например, в начале сентября в Абхазии прогнозируется дождь с грозой в некоторых районах. Это вызвано влиянием разнообразных барических систем с разным давлением, что приводит к частым изменениям температуры и атмосферного давления.

С 5 по 7 сентября ожидается жаркая погода без осадков, но с 7 на 8 число возможны дожди и грозы, которые будут кратковременными и интенсивными в некоторых местах.

13 сентября также прогнозируется небольшой дождь, а 14 сентября – дождь с грозой.

В целом, температуры будут выше среднего для сентября, с ночными значениями в пределах 17-22°C и дневными от 25°C до 30°C. Однако могут наблюдаться небольшие отклонения на 1-2°C выше или ниже.

Жаркая погода будет преобладать в первой половине сентября в Абхазии, после чего постепенно охладится. Также ожидается, что температура морской воды снизится до 27°C.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 04 сентября 2023 11:57

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