 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «СУХУМ»

Новости Понедельник, 04 сентября 2023 11:42
Оцените материал
(0 голосов)
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «СУХУМ»

Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министерство экономики Республики Абхазия в соответствии с Решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 31 августа 2023 года информирует о начале приема и рассмотрения заявок российских юридических лиц в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, подписанного в городе Санкт-Петербурге 16 июня 2023 года.

Заявки, поданные российскими юридическими лицами, в соответствии с требованиями, определенными Порядком определения российского юридического лица, осуществляющего реализацию инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба (далее – Проект), подлежат рассмотрению совместной российско-абхазской Комиссией по подготовке предложений по кандидатуре российского юридического лица, осуществляющего реализацию Проекта в целях последующего определения кандидатуры российского юридического лица решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

​Заявки от российских юридических лиц принимаются Министерством экономики Республики Абхазия и Минэкономразвития России в соответствии с Приложением № 1 к Решению сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 31 августа 2023 года в срок до 15 сентября 2023 года.

http://mineconom-ra.org/upload/iblock/cdf/cdfa921d4fade922717e31fc13e17e2d.pdf

http://mineconom-ra.org/upload/iblock/2c9/2c965166923974685356b64af00c2603.pdf

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 04 сентября 2023 11:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 30-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ И ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ СИНОПТИК: АБХАЗИЮ ЖДУТ ТЕПЛАЯ ПОГОДА И ДОЖДИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ СЕНТЯБРЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.