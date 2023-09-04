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Абхазия Информ

СУХУМ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 30-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ И ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 04 сентября 2023 11:40
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СУХУМ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 30-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ И ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «О подготовке и праздновании 30-й годовщины освобождения города Сухум и Дня Победы и Независимости Республики Абхазия».

Согласно распоряжению, 27-30 сентября в столице будут проведены мероприятия, посвященные празднованию 30-й годовщины освобождения города Сухум и Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

Создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий и утвержден ее состав. Руководитель группы – замглавы Администрации г. Сухум Автандил Сурманидзе.

Рабочая группа должна разработать и представить на утверждение план проведения общегородских мероприятий.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 04 сентября 2023 11:42

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