СУХУМ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 30-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ И ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ
Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение «О подготовке и праздновании 30-й годовщины освобождения города Сухум и Дня Победы и Независимости Республики Абхазия».
Согласно распоряжению, 27-30 сентября в столице будут проведены мероприятия, посвященные празднованию 30-й годовщины освобождения города Сухум и Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.
Создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий и утвержден ее состав. Руководитель группы – замглавы Администрации г. Сухум Автандил Сурманидзе.
Рабочая группа должна разработать и представить на утверждение план проведения общегородских мероприятий.
Об этом сообщает сайт столицы.
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