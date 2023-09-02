ВОЕННЫЕ РОССИИ В АБХАЗИИ ОТРАБОТАЛИ ОТРАЖЕНИЕ АТАКИ НА ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Сухум. 2 сентября 2023. Абхазия-Информ. Российские военные в Абхазии отработали в ходе учений отражение террористической атаки при проникновении противника на военные объекты. Тренировка прошла на военной базе Южного военного округа в Абхазии, где были отработаны противодействия терроризму по отражению атаки условного противника, передает РИА «Новости».
Подобные тренировки в Абхазии проходят регулярно. В ходе них отрабатываются практические действия, военнослужащие учатся принимать решения в экстренной обстановке.
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