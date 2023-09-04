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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬНИЦА ВОЛОГДЫ АРИНА СМИРНОВА НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ»

Новости Понедельник, 04 сентября 2023 14:32
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ЖИТЕЛЬНИЦА ВОЛОГДЫ АРИНА СМИРНОВА НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ»

Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. Приказом министра по ЧС РА, генерал-лейтенанта Льва Квициния 15-летняя жительница Вологды Арина Смирнова награждена медалью «За спасение жизни». 26 августа 2023 года девушка спасла 9-летнего Матвея Паламачука из Нижнего Тагила, тонувшего на одном из пляжей Пицунды.

Вручая награду Арине Смирновой, 1-ый заместитель министра по ЧС РА, генерал-майор Тигран Делибалтян отметил высокие личностные качества девушки, отраженные в тексте приказа главы МЧС Абхазии формулировкой «За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении утопающего человека».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 04 сентября 2023 14:35

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