ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ УЛИЦЫ БЕЙГУАА
Новости Понедельник, 04 сентября 2023 15:59
Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г.Сухум просит абонентов ул.Бейгуаа подсоединиться к новой полиэтиленовой трубе в водопроводных колодцах, расположенных по обеим сторонам улицы.
Водопроводная труба находится под давлением воды.
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