60 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1644 нарушения правил дорожного движения, из которых 84 – нарушение норм тонирования автостекол.
60 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии https://mvdra.org/news/