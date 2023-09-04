ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 4 сентября 2023. Абхазия-Информ. В результате реализации разработанной оперативной информации сотрудниками управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по подозрению в сбыте наркотических средств задержан житель г. Воронеж Агапов Владислав Сергеевич 2003 г.р.

При личном досмотре, проведенном в одном из служебных кабинетом МВД у гражданина Агапова изъяты хранимые при себе заизолированные свертки в количестве 13 штук. Внутри свертков находились пакетики с белым кристаллообразным веществом, которое оперативные сотрудники представили на обозрение понятым. Так же проведет осмотр ручной клади задержанного, где хранились приспособления для расфасовки веществ – электронные весы и пакетики.

Помимо представленных предметов, у гражданина Агапова изъяты банковские карты и обнаруженный при нем сотовый телефон.

Задержанный пояснил, что прибыл в Абхазию для осуществления тайных закладок и, приехав в Сухум, отправился в сторону кладбища для реализации своего умысла.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Агапова при непосредственном участии последнего и в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, сотрудники УУР МВД исследовали участки местности, где задержанный ранее осуществил реализацию наркотического вещества. В местах, так называемых тайных закладок, на территории кладбища в с. Яштуха Сухумского района сотрудники милиции обнаружили и изъяли три свертка с аналогичным кристаллообразным светлым веществом внутри.

Общая масса изъятого при личном досмотре гражданина Агапова, а так же во время обследования участков местности наркотического средства «метадон» составила 12,329 грамм, что является особо крупным размером.

Следственным отделом столичного УВД в отношении Владислава Агапова по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело. Сухумским городским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании данному гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.