В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АПСНЫ»

Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. Четвертый Фестиваль абхазской культуры «АПСНЫ» пройдет 24 сентября 2023 года в Саду «Эрмитаж» в Москве. Цель мероприятия – познакомить гостей с традиционной, национальной культурой и историей Абхазии, а также показать современную картину развития страны, которая в этом году празднует 30-летие со Дня Победы в Отечественной войне 1992-1993 гг. и 15-летие признания независимости.

В стилизованном абхазском подворье гости Фестиваля смогут рассмотреть атрибуты местного быта, сыграть на музыкальных инструментах и даже попробовать национальные деликатесы.

В кинотеатре и лектории можно будет познакомиться с абхазским кинематографом, посетить мастер-классы, взять уроки абхазского языка и многое другое.

На главной сцене – выступят национальные музыкальные и танцевальные коллективы.

Посетители Фестиваля смогут примерить роль гостя на традиционной свадьбе и познакомиться с древними абхазскими обычаями и учением «Аамста Кябзе».

Любители более активного отдыха смогут заняться кавказской йогой с мастером Зауром Жане, попробовать свои силы в турнире по нардам, шахматам, а также

научиться пользоваться настоящим абхазским луком.

Также в программе Фестиваля – книжный маркет, гончарная мастерская и кузня, выставка картин современных абхазских художников и еще много приятных сюрпризов.

Например, бесплатные путевки от туроператоров для тех, кто хочет отдохнуть в солнечной Абхазии, и другие подарки – розыгрыши пройдут в социальных сетях и на сайте Фестиваля «АПСНЫ».

Фестиваль пройдет по адресу: Сад «Эрмитаж», Москва, ул. Каретный ряд, вл. 3.

Вход свободный.