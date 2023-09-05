 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АПСНЫ»

Новости Вторник, 05 сентября 2023 12:12
Оцените материал
(0 голосов)
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ «АПСНЫ»

Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. Четвертый Фестиваль абхазской культуры «АПСНЫ» пройдет 24 сентября 2023 года в Саду «Эрмитаж» в Москве. Цель мероприятия – познакомить гостей с традиционной, национальной культурой и историей Абхазии, а также показать современную картину развития страны, которая в этом году празднует 30-летие со Дня Победы в Отечественной войне 1992-1993 гг. и 15-летие признания независимости.

В стилизованном абхазском подворье гости Фестиваля смогут рассмотреть атрибуты местного быта, сыграть на музыкальных инструментах и даже попробовать национальные деликатесы.

В кинотеатре и лектории можно будет познакомиться с абхазским кинематографом, посетить мастер-классы, взять уроки абхазского языка и многое другое.

На главной сцене – выступят национальные музыкальные и танцевальные коллективы.

Посетители Фестиваля смогут примерить роль гостя на традиционной свадьбе и познакомиться с древними абхазскими обычаями и учением «Аамста Кябзе».

Любители более активного отдыха смогут заняться кавказской йогой с мастером Зауром Жане, попробовать свои силы в турнире по нардам, шахматам, а также

научиться пользоваться настоящим абхазским луком.

Также в программе Фестиваля – книжный маркет, гончарная мастерская и кузня, выставка картин современных абхазских художников и еще много приятных сюрпризов.

Например, бесплатные путевки от туроператоров для тех, кто хочет отдохнуть в солнечной Абхазии, и другие подарки – розыгрыши пройдут в социальных сетях и на сайте Фестиваля «АПСНЫ».

Фестиваль пройдет по адресу: Сад «Эрмитаж», Москва, ул. Каретный ряд, вл. 3.

Вход свободный.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 05 сентября 2023 12:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБЕСАЛОМ КВАРЧИЯ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ПЛАН ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН НА 130% »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.