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Абхазия Информ

ПЛАН ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН НА 130%

Новости Вторник, 05 сентября 2023 12:26
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ПЛАН ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН НА 130%

Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. В августе 2023 года при плане в размере 273,7 млн. руб. сумма начислений таможенных платежей составила 356,9 млн. руб. План за август выполнен на 130%. В сравнении с показателями за август предыдущего года, в текущем году объем начисления таможенных платежей увеличился на 94,3 млн. руб. (в августе 2022 года – 262,6 млн. руб.).

По итогам за 8 месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 млрд. 309,2 млн. руб., что в сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года больше на 427,2 млн. руб. (за 8 месяцев 2022 года начислено 1 млрд. 882,0 млн. руб.). Плановый показатель по таможенным платежам за 8 месяцев 2023 года в размере 1 млрд. 856,0 млн. руб. выполнен на 124%.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 05 сентября 2023 12:29

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