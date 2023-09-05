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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Новости Вторник, 05 сентября 2023 12:32
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гулрыпшского района по результатам проверки сообщения о преступлении 30 августа 2023 года возбуждено уголовное дело в отношении Леушкиной Е.А. и Повесма Ф.Н. по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «г» части 2 статьи 119 Уголовного кодекса Республики Абхазия, то есть по факту похищения человека.

Органом предварительного расследования установлено, что 10 августа 2023 года гражданка Российской Федерации Леушкина Елена Анатольевна с гражданским супругом Повесма Федором Николаевичем прибыла в Республику Абхазия, имея преступный умысел на похищение малолетнего внука, гражданина Республики Абхазия Матуа Эрика Эриковича, 2020 года рождения, с целью его перемещения на территорию Российской Федерации с использованием составленной нотариальными органами Российской Федерации доверенности от матери Леушкиной Александры Михайловны, которая, согласно постановления Сухумского городского суда от 18 апреля 2023 года была ограничена в родительских правах.

Реализуя свой преступный умысел, Леушкина Е.А., по предварительному сговору с Повесма Ф.Н., в период с 10 августа 2023 года, ежедневно, под предлогом встречи с внуком Матуа Э.Э., приходили в гости в дом семьи Матуа, и, в очередной раз, 14 августа 2023 года, усыпив бдительность мачехи Хуршудян М.А. и бабушки Шония М.Ш., примерно в 16:30, Повесма Ф.Н., держа в руках малолетнего Матуа Э.Э., вместе с Леушкиной Е.А. направились к воротам, где их дожидался автомобиль марки «Тойота» без регистрационного знака, в ходе чего применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении пытавшихся им воспрепятствовать Хуршудян М.А. и Шония М.Ш., и на указанном транспортном средстве под управлением неустановленного следствием лица выехали на центральную трассу «Псоу-Ингур».

В пути следования, пытаясь уйти от преследования, пересели в а/машину марки «БМВ», под управлением адвоката Шенкао Ж.А., после чего, на повороте в село Багмаран Гулрыпшского района, пересели в автомашину марки «Хонда Фит» р/з У274ТТ-АВН под управлением Гожба Хрипса Беслановича и продолжили движение в направлении КПП «Псоу» с целью вывести малолетнего Матуа Э.Э. за пределы Республики Абхазия, однако, в пути следования автомашина была остановлена на посту ГАИ «Мюссера» сотрудниками ГАИ МВД.

31 августа 2023 года прокуратурой Гулрыпшского района Леушкина А.М. и Повесма Ф.Н. были задержаны по подозрению в совершении похищения несовершеннолетнего Матуа Э.Э., совершённого группой лиц по предварительному сговору и 01 сентября 2023 года в Гулрыпшский районный суд было направлено ходатайство об избрании в отношении последних меры пресечения в виде заключения под стражу.

02 сентября 2023 года по результатам рассмотрения ходатайства органа предварительного следствия Гулрыпшским районным судом было отказано в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых Леушкиной А.М. и Повесма Ф.Н.

Решение суда первой инстанции прокуратурой Гулрыпшского района будет обжаловано в кассационном порядке.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 05 сентября 2023 12:35

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