ВЫСТАВКА «РОССИЯ – ДВА МИРА» ОТКРЫЛАСЬ В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ

Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. Выставка живописных работ «Россия – два мира» открылась в Доме Москвы в Сухуме в рамках Дней русской культуры в Абхазии. На ней представлены работы московских живописцев Натальи Баженовой и Татьяны Ошурковой.

В своем интервью журналистам Баженова отметила, что в настоящее время темы её картин являются очень актуальными.

«Мои темы сейчас очень важны для меня в это время раскола. Два мира – это мир внутри нас и снаружи - мир грубый, который пытается нас согнуть и мир духовный, который мы строим. Я стараюсь поднимать темы, которые трогают людей за душу, показать невидимый мир», – сказала она.

Организаторы поблагодарили Дом Москвы в Сухуме за помощь в проведении Дней русской культуры в Абхазии и передали в дар несколько экземпляров книги авторов современной художественной литературы. В свою очередь советник директора Дома Москвы Борис Накопия и заведующая отделом государственных субсидий Мария Соя отметили важность проведения подобных мероприятий для укрепления российско-абхазских отношений.

Мероприятие организовано Министерством культуры Абхазии, Литературным советом Ассамблеи народов Евразии, Центром правозащиты российских граждан в РА и Домом Москвы при поддержке отдела культуры Администрации Гулрыпшского района, общественной организации «Гулрыпш. Россодружество» и культурного фонда «Платформа».

В рамках Дней русской культуры в Абхазии запланированы творческие встречи писателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Уфы, Ростова-на-Дону и Минска.

Мероприятия пройдут в Абхазском госуниверситете, Национальной библиотеке им. И.Папаскир и в районах республики.