В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ МАРАФОН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ

Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. С 5 по 12 сентября 2023 года в Абхазии будет проходить марафон образовательных мастер-классов технической направленности «Мобильный технопарк» для школьников 5-11 классов. Торжественное открытие марафона состоялось во вторник, 5 сентября, в средней школе № 1 им. Б. В. Шинкуба.

Мастер-классы проводит команда детского технопарка «Кванториум» из города Набережные Челны (Татарстан, РФ).

Открывая марафон, директор детского технопарка «Кванториум» Юлия Фукина приветствовала присутствующих: «Добрый день дорогие друзья, рада приветствовать вас на открытии марафона мастер-классов по техническим направлениям «Мобильный технопарк», который проведет для вас команда детского технопарка «Кванториум» из города Набережные Челны. Детские технопарки - это специализированные площадки, по всей России, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Они нацелены на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Они входят в систему дополнительного образования России».

Затем школьникам и учителям был показан информационный ролик о проекте «Мобильный технопарк».

Марафон – это серия мероприятий, направленных на повышения интереса школьников Абхазии к высокотехнологичным направлениям современной науки.

«С этой целью в рамках проекта командой детского технопарка разработаны мастер-классы по таким направлениям, как виртуальная реальность, аэромоделирование и беспилотные летательные аппараты, робототехника, цифровой дизайн, 3D-моделирование, космические технологии, космонавтика, проектирование нейроинтерфейсов и soft-skills», – сказала Юлия Фукина

Далее слово было предоставлено руководителю представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрию Федотову. Он отметил, что это один и лучших технопарков в России.

«Ребята из технопарка занимают лучшие места в международных конкурсах. Я действительно рад, что вам удалось приехать к нам и открыть мастерскую, в рамках которой школьники познакомятся с лучшими достижениями науки и техники. Абхазия оказалась первой страной, куда выехал мобильный технопарк. Успехов вам, я надеюсь вам все очень понравится», – сказал он, обращаясь к школьникам.

Команда мобильного технопарка выразила благодарность за интерес к проекту со стороны Министерства просвещения Абхазии.

Министр просвещения Инал Габлия приветствовал гостей из Татарстана и обратился к школьникам: «Мы начали учебный год с такого замечательного события, как «Мобильный технопарк». Это одно из самых высоких, передовых направлений в науке и техники. Все что связанно с сегодняшними технологиями будет представлено вам за короткий промежуток времени. Я надеюсь, что у вас будет много вопросов, не стесняйтесь их задавать. Желаю вам больших успехов».

После официальной части школьники приняли участие в мастер-классах.

Программа марафона предусматривает проведение 96 образовательных мероприятий в 6 школах Абхазии (в городах Сухум, Гагра и Гал) с использованием мобильной лаборатории с высокотехнологичным оборудованием на базе грузового автомобиля «КАМАЗ».

Образовательный марафон проводится при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству совместно с детским технопарком «Кванториум» из Набережных Челнов.

Об этом сообщает Апсныпресс.