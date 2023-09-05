ЗЕНИТЧИКИ ЮВО ОТРАЗИЛИ АТАКУ БОЕВЫХ ДРОНОВ В ГОРАХ АБХАЗИИ
Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. Зенитные подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили нападение ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника на полигоне Цабал.
По замыслу тренировки механизированная колонна мотострелковых подразделений военной базы ЮВО была атакована боевыми дронами.
Для уничтожения БЛА приданному подразделению ПВО была поставлена задача уничтожить условного противника. Цели поразили расчеты зенитных установок «Тунгуска».
Кроме того, зенитчики уничтожили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника, используя переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». Различные виды мишеней находились на удалении до 3 км.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.