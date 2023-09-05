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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ COMTRANS 2023 В МОСКВЕ

Новости Вторник, 05 сентября 2023 18:20
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БЕСЛАН ЭШБА ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ COMTRANS 2023 В МОСКВЕ

Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. Делегация Администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится в Москве с рабочей поездкой. Мэра столицы сопровождают его заместитель Леон Кварчия и заместитель начальника Департамента ЖКХ Администрации столицы Руслан Авидзба.

Сегодня делегация посетила выставку в «Экспоцентре» Comtrans 2023, которая проходит в столице России с 5 по 8 сентября. Генеральный партнер выставки «КамАЗ».

Ведутся переговоры по приобретению спецтехники и автобусов для нужд Администрации Сухума.

Российские и зарубежные участники Comtrans представляют на своих стендах широкий спектр автомобилей: грузовики и грузовые LCV; автобусы и пассажирские LCV; прицепы и полуприцепы; спецтехника; коммунальная техника; запчасти и комплектующие; инструмент и ремонтное оборудование.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 05 сентября 2023 18:20

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