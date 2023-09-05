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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ «ДНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Новости Вторник, 05 сентября 2023 18:33
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В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ «ДНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. 3–10 сентября в Абхазии пройдут «Дни русской культуры» при поддержке Министерства культуры и соорганизатора, писателя, сопредседателя Литературного Совета Ассамблеи народов Евразии, лауреата премии Ф. Искандера, члена русского ПЕН-центра Владимира Михайловича Делба. Фестиваль объединит литераторов, журналистов и художников, представляющих современную культуру России.

Делегацию возглавляет Лола Уткировна Звонарева, доктор исторических наук, академик ПАНИ и РАЕН, российский литературовед, главный редактор и учредитель журнала «Литературные знакомства» (Москва).

Гостями столицы стали лауреаты Всероссийских и Международных премий: Павел Григорьевич Кренёв, секретарь Союза писателей России, кандидат юридических наук, автор 27 книг, генерал-майор ФСБ (Москва); Камиль Зиганшин, народный писатель РБ, лауреат премии президента РФ, зампредседатель Русского географического общества (Уфа); Нурислан Ибрагимов, секретарь правления Союза писателей России, поэт-бард (Рязань); Игорь Елисеев, член Союза писателей России и Москвы, академик ПАНИ, главный редактор альманаха «Рукопись»; Ирина Леонова (Анна Лео, Минск) член Союза писателей России и Беларуси, лауреат премии Бронзовый Витязь (Ростов-на-Дону); Игорь Савкин, кандидат философских наук, генеральный директор издательства «Алетейя» (Санкт-Петербург), Иван Звонарев, член союза литераторов и журналистов, зам. главного редактора журналов «Литературные знакомства» и «Серебряные сверчки» (Москва), Лушникова Елена, студентка 4-го курса Университета мировых цивилизаций факультета журналистики, литературный редактор журнала «Серебряные сверчки» (Белебей, РБ).

В рамках программы запланировано открытие выставки «Россия – два мира» Натальи Баженовой, члена Союза художников России, Международного художественного фонда, и ее ученицы Татьяны Ошурковой в культурно-деловом центре «Дом Москвы» города Сухум.

Также творческие встречи писателей, презентации творчества абхазских авторов, опубликованных в журнале «Литературные знакомства» пройдут в Абхазском государственном университете со студентами и преподавательским составом, в редакции газеты «Республика Абхазия», в библиотеках (г. Очамчира и пос. Гулрыпш).

В Национальной библиотеке Республики Абхазия состоится круглый стол «Культура как инструмент народной дипломатии».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 05 сентября 2023 18:35

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