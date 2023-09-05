В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ РУБЕНА ДИЛЕНЯНА

Сухум. 5 сентября 2023. Абхазия-Информ. 6 сентября в Сухуме стартует Республиканский турнир по теннису, посвященный памяти заслуженного тренера Республики Абхазия по теннису, заслуженного работника физической культуры и спорта АССР Рубена Диленяна.

Соревнования пройдут среди спортсменов 9-10, до 13, до 17 лет и среди взрослых. Соревнования личные и проводятся в одиночном разряде.

Завершится турнир 10 сентября. Игры будут проходить в Республиканской теннисной школы Абхазии имени Арзамета Тарба с 09:00.

Открытие турнира состоится 6 сентября в 11:00.

Главный судья – судья республиканской категории, судья 1 категории РТТ Саид Бебия.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация тенниса Абхазии.