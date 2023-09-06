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Абхазия Информ

ПРЕДОТВРАЩЕН СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Среда, 06 сентября 2023 11:49
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ПРЕДОТВРАЩЕН СБЫТ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 6 сентября 2023. Абхазия-Информ. Граждане Республики Узбекистан Отаев Камронбек Кахрамонович 1996 г.р. и Ахмадов Джамшидбек Иноят-Угли 2004 г.р. задержаны сотрудниками УКОН МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского районного отдела внутренних дел.

При личном досмотре у гражданина Отаева изъят кожаный клатч, в котором россыпью хранились желтые свертки в количестве 49 штук. В свертках содержалось завернутое в фольгу светлое кристаллообразное вещество, как впоследствии установлено экспертами – наркотическое средство метадон.

Аналогичные свертки в количестве 35 штук хранил в своей ручной клади гражданин Ахмадов. При этом оба задержанных утверждали, что не имеют при себе запрещенных предметов либо веществ. Для опроса граждан Узбекистана был приглашен переводчик с их родного языка на русский.

Так же проведен обыск по месту временного проживания Отаева и Ахмадова в одном из гостевых домов города Гудаута, в ходе которого сотрудники милиции обнаружили спрятанный за кроватью материал для расфасовки аналогично изъятым свертков, а именно – ручные электронные весы, рулон фольги и желтую клейкую ленту.

Согласно материалам уголовного дела Отаев Камронбек по предварительному сговору с Ахмадовым Джамшидбеком используя координаты геолокации, переданные лицом под псевдонимом «Хаджи» посредством мобильного приложения WhatsApp, путем поднятия тайной закладки незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство метадон в особо крупном размере, которое расфасовали в изолированные свертки и разделили между собой. Часть свертков в последующем сбыли, разложив в потайных местах в г. Гудаута.

В общей сложности, при осмотре участков местности на территории центрального городского парка по ул. Дзидзария и зоны, прилегающей к набережной, сотрудниками милиции при участии задержанных и в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, обнаружено десять потайных мест, откуда изъято 20 желтых свертков с аналогично расфасованным в фольгу светлым веществом. При этом, как пояснил один из задержанных, за каждую сделанную тайную закладку предполагалось вознаграждение – 800 рублей.

Экспертами криминалистического центра МВД Абхазии установлена принадлежность изъятого при личном досмотре гражданина Отаева и гражданина Ахмадова вещества, а также вещества, изъятого в ходе произведенного оперативного мероприятия – осмотра участков местности, к наркотическому средству метадон, масса изъятого наркотического средства составила порядка 35 грамм.

Вышеназванные граждане содержаться под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Отаева Камронбека Кахрамоновича и Ахмадова Джамшидбека Иноят-Угли по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА проводит следственное управление министерства внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 06 сентября 2023 11:52

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