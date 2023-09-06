Сухум. 6 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий в текущем году. Он подписал распоряжение о выделении дополнительных средств из Резервного фонда на ликвидацию последствий стихийных бедствий, произошедших нынешним летом. В совещании приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба, главы районных администраций.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, анализируя происшествия, сказал, что человеческий фактор является одним из главных катализаторов развития негативных природных процессов на территории Абхазии.

«В первую очередь, это связано с бурной, зачастую хаотичной застройкой прибрежных территорий в стране. Многие объекты курортной сферы вводятся в эксплуатацию в обход существующих правил», – отметил министр, добавив необходимость ввода единой системы мониторинга на территорий всей республики.

​Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш проинформировал президента о принятых мерах по ликвидации последствий стихии, обрушившейся на район 9 июля. Он напомнил, что в результате стихийного бедствия в Гагрском районе пострадали села Лдзаа, Алахадзы и Колхида, поселок Бзыбь и частично сам город. Более 1200 домов были подтоплены. В ликвидации последствий принимали участие сотрудники МЧС, которые работали круглые сутки, была также задействована вся имеющаяся в районе техника.

​По словам Ю.Хагуш, в этот же день был создан оперативный штаб по ликвидации стихийного бедствия, а также параллельно – комиссия по оценке ущерба, нанесенного жителям пострадавших населенных пунктов, в которую вошли заместители главы района, главы администраций сел и депутаты районного Собрания.

​Комиссия, совершив подворовой обход, зафиксировала все данные и определила степень и сумму материальной помощи. В администрациях был начат прием заявлений от граждан. Так, к рассмотрению было принято 467 заявлений, из которых одобрено 447. 20 заявлений не были одобрены ввиду того, что они были расценены комиссией как гостевые дома, занимающиеся коммерческой деятельностью. Также было 16 заявлений от лиц, не имеющих гражданства Абхазии, им средства будут выделены отдельно.

​Глава государства отметил, что серьезную помощь оказали предприниматели района, перечислив на спецсчета пострадавших сел 15 млн рублей. Эти и бюджетные средства были направлены на оказание материальной помощи пострадавшим семьям.

В общей сложности в течении двух недель будет выплачено 8,5 млн рублей.

​В числе задач, озвученных президентом, перед главой района стоит вопрос оказания помощи всем пострадавшим.

«Ни одна семья не должна остаться без поддержки и помощи», – подчеркнул Аслан Бжания.

Продолжая тему ликвидации последствий стихийных бедствий, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба сообщил, что на сегодня все работы по Гагрскому району выполнены. Так, госкомпания «Абхазберегозащита» завершила четыре мероприятия на сумму 9 млн 48 тыс. руб., которые финансировались из средств Резервного фонда президента. Кроме того, в этом году осуществлено еще 17 мероприятий:

– в Сухуме по улице Гумская, в районе ВИЭМ, после наводнения обрушилась подпорная стена, и существовала вероятность обрушения домовладений. Стена восстановлена за счет средств Резервного фонда президента – 3,5 млн рублей;

– в селе Пакуаш Очамчырского района полностью восстановлен смытый во время дождей большой мост, стоимостью 15 млн рублей;

– в с. Лабра восстановили два моста;

– в Очамчыре восстановлена дорога, ведущая в морской порт – 2,5 млн руб.;

Итого, Очамчырскому району на ликвидацию последствий стихии в 2023 год из РФП было выделено 20 млн рублей.

Сейчас ведутся работы на въезде в город Очамчыра, на канале. Их планируют завершить в течение трёх недель. Также предстоит восстановить мост в селе Моква, сметная стоимость работ около 3 млн руб.

Глава Гулрыпшского района Саид Харазия рассказал о том, что в администрацию района поступило коллективное письмо от жителей с. Мачара с просьбой оказать помощь в расчистке одноименной реки, которая во время весенних паводков подтапливает улицу Заречная, нанося вред школе, зданию администрации села, прилегающим к улице домовладениям.

Мы создали комиссию, изучили эту ситуацию более профессионально и обратились за помощью к руководству страны для предотвращения последствий весенних паводков», – сказал Харазия.

Он добавил, что на реке Мачара необходимо провести берегоукрепительные работы.

В Гулрыпшском районе ведутся масштабные работы, сумма госконтракта – 103 млн рублей. В основном это работы по реке Кодор, как со стороны Очамчырского, так и со стороны Гулрышпского районов. Из шести участков, которые финансируются из РФП, по четырём участкам уже работы выполнены, ещё два участка предстоит сделать – это форелевое хозяйство в Гулрыпшском районе и район виноградников.

Работы по защите ЛЭП, которые стоят вдоль берега реки, проводились и в прошлом году, но сейчас компания работает более масштабно.

«Мы хотим защитить три ЛЭП по 220 кВ, которые обеспечивают электроэнергией всю Абхазию. Работы на Кодоре ведутся непрерывно. Канал, который мы осматривали, спас от подтопления сёла Адзюбжа и Уарча во время последнего наводнения. Нам также предстоит провести работы на реке Мачара. Сметная документация на сумму в 6,5 млн руб. у нас готова. Сейчас комиссией принято решение о необходимости проведения этих работ, и подрядная организация в течение десяти дней приступит к их выполнению. Работы займут недели три», – сообщил Тимур Агрба.

Кроме того, по его словам, в селе Кацикыт введён в эксплуатацию новый мост; на реке Малая Скурча из средств РФП силами «Абхазберегозащиты» восстанавливается еще один мост по дороге в аэропорт. В течение трёх недель - месяца работы здесь также будут завершены.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба доложил о том, что на сегодняшний день Резервный фонд использован в объеме 358 млн руб, до конца года остаток РФП составляет 142 млн руб.

«На предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий израсходовано 211 млн руб., что в процентном соотношении составляет 60% от общей суммы Резервного фонда», – подчеркнул он.

В связи с тем, что значительная часть средств Резервного фонда Президента уходит на решение социальных проблем – обучение, лечение, ликвидацию ЧС, премьер-министр Александр Анкваб отметил необходимость значительно увеличить Резервный фонд президента, как минимум на 100-150 млн руб.

Завершая совещание, Аслан Бжания дал участникам ряд поручений по вверенным им направлениям. Глава государства также поблагодарил участников совещания за проделанную работу:

«Наша с вами задача служить своим гражданам, особенно в такие сложные моменты. Это правильный подход. Передайте слова благодарности коллективу Администрации Гагрского района и всем тем, кто непосредственно занимался решением проблем жителей», – сказал президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.