АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА МАРКУЛА С ЕГО ЖИТЕЛЯМИ
Сухум. 6 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял представителей микрорайона Джукмур (с. Маркула Очамчырского района), обратившихся к премьер-министру с просьбой решить затянувшуюся проблему с капитальным ремонтом улицы Братьев Воуба протяженностью 1 км.
Во встрече принял участие депутат Парламента Абхазии Вианор Бебия, который уже обращался в правительство с соответствующим ходатайством.
По словам жителей микрорайона, дорога была разбита в результате интенсивной эксплуатации, связанной с транспортировкой угля. Все предыдущие их обращения к властям ограничивались лишь обещаниями исправить ситуацию.
Александр Анкваб сообщил, что конкретное решение будет принято после изучения уполномоченными службами объема и стоимости необходимых работ.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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