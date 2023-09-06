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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА МАРКУЛА С ЕГО ЖИТЕЛЯМИ

Новости Среда, 06 сентября 2023 19:23
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА МАРКУЛА С ЕГО ЖИТЕЛЯМИ

Сухум. 6 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял представителей микрорайона Джукмур (с. Маркула Очамчырского района), обратившихся к премьер-министру с просьбой решить затянувшуюся проблему с капитальным ремонтом улицы Братьев Воуба протяженностью 1 км.

Во встрече принял участие депутат Парламента Абхазии Вианор Бебия, который уже обращался в правительство с соответствующим ходатайством.

По словам жителей микрорайона, дорога была разбита в результате интенсивной эксплуатации, связанной с транспортировкой угля. Все предыдущие их обращения к властям ограничивались лишь обещаниями исправить ситуацию.

Александр Анкваб сообщил, что конкретное решение будет принято после изучения уполномоченными службами объема и стоимости необходимых работ.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 06 сентября 2023 19:32

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