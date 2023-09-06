 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ АВАРИЙНОГО ДОМА В СУХУМЕ

Новости Среда, 06 сентября 2023 19:33
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ АВАРИЙНОГО ДОМА В СУХУМЕ

Сухум. 6 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял представителей жильцов аварийного многоквартирного дома по ул. Назадзе в Сухуме. Правительством принято решение о расселении людей путем денежной компенсации для приобретения ими жилья в связи с невозможностью восстановления указанного дома.

Представители домового комитета высказали премьер-министру озабоченность ростом цен на недвижимость и возможными сложностями в приобретении равноценного жилья.

Александр Анкваб проинформировал их о подписанном распоряжении, в соответствии с которым в ближайшие дни Администрации г. Сухума будет переведен первый транш в размере 50 миллионов рублей из запланированных в республиканском бюджете средств.

Премьер-министр подчеркнул приоритетность решения этой проблемы, поскольку состояние дома представляет серьезную опасность жизни и здоровью проживающих в нем людей. Он так же заверил представителей жильцов в том, что все предусмотренные на компенсацию средства будут выплачены.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 06 сентября 2023 19:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА МАРКУЛА С ЕГО ЖИТЕЛЯМИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.