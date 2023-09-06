АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ АВАРИЙНОГО ДОМА В СУХУМЕ

Сухум. 6 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял представителей жильцов аварийного многоквартирного дома по ул. Назадзе в Сухуме. Правительством принято решение о расселении людей путем денежной компенсации для приобретения ими жилья в связи с невозможностью восстановления указанного дома.

Представители домового комитета высказали премьер-министру озабоченность ростом цен на недвижимость и возможными сложностями в приобретении равноценного жилья.

Александр Анкваб проинформировал их о подписанном распоряжении, в соответствии с которым в ближайшие дни Администрации г. Сухума будет переведен первый транш в размере 50 миллионов рублей из запланированных в республиканском бюджете средств.

Премьер-министр подчеркнул приоритетность решения этой проблемы, поскольку состояние дома представляет серьезную опасность жизни и здоровью проживающих в нем людей. Он так же заверил представителей жильцов в том, что все предусмотренные на компенсацию средства будут выплачены.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.