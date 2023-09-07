ПЛАН ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕН МНС НА 113%

Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и Инспекции по городу Сухум и районам, поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за август текущего года составили – 450,3 млн руб. при плане – 399,6 млн руб. выполнение – 113%.

За восемь месяцев 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 902,2 млн руб. при плане 2 341,7 млн руб. Выполнение составило 124%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 560,5 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 117%, что в суммарном выражении – 423,7 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 8 месяцев 2023 года ​составили:

По г.Сухум – при плане 1 195,5 млн руб. поступило 1 439,1 млн руб. выполнение 120%.

По Гагрскому району – при плане 589,8 млн руб. поступило 875,4 млн руб. выполнение 148%.

По Гудаутскому району – при плане 217,2 млн руб. поступило – 257,0 млн руб. выполнение 118%.

По Сухумскому району – при плане 79,1 млн руб. поступило – 102,1 млн руб. выполнение 129%.

По Гулрыпшскому району – при плане 61,2 млн руб. поступило- 80,9 млн руб. выполнение 132%.

По Очамчырскому району – при плане 145,0 млн руб. поступило 75,8 млн руб. выполнение 52%.

По Ткуарчалскому району – при плане 21,8 млн руб. поступило – 27,5 млн руб. выполнение 126%.

По Галскому району – при плане 32,0 млн руб. поступило – 44,3 млн руб. выполнение 138%.