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Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРА ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ОПРОТЕСТУЕТ РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СУДА

Новости Четверг, 07 сентября 2023 12:58
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ПРОКУРАТУРА ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ОПРОТЕСТУЕТ РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СУДА

Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. Постановлением судьи Ткуарчалского районного суда Ажиба В.Р. отказано в удовлетворении ходатайства следователя СГ ОВД по Ткуарчалскому району Шоуа Э.Ф. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чамба А.Р., подозреваемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, предусмотренных п. «б» части 4 статьи 155 и п. «а» части 2 статьи 221 Уголовного кодекса Республики Абхазия, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратурой Ткуарчалского района в установленный законом 3-х дневный срок будет внесено представление в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия об отмене данного решения суда.

В отношении А.Р., Чамба подозреваемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 07 сентября 2023 13:00

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