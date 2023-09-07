ПРОКУРАТУРА ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ОПРОТЕСТУЕТ РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СУДА
Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. Постановлением судьи Ткуарчалского районного суда Ажиба В.Р. отказано в удовлетворении ходатайства следователя СГ ОВД по Ткуарчалскому району Шоуа Э.Ф. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чамба А.Р., подозреваемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, предусмотренных п. «б» части 4 статьи 155 и п. «а» части 2 статьи 221 Уголовного кодекса Республики Абхазия, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Прокуратурой Ткуарчалского района в установленный законом 3-х дневный срок будет внесено представление в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия об отмене данного решения суда.
В отношении А.Р., Чамба подозреваемого в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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