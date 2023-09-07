АБХАЗСКИЙ ДРАМТЕАТР ПОКАЗАЛ СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛОТОЕ РУНО»

Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. Спектакль по поэме-рапсодии Мушни Ласуриа «Золотое руно» показали 5 августа на сцене Абхазского госдрамтеатра. Это первая поэма Народного поэта Абхазии. Она написана на основе древнегреческого мифа, при этом автор придал мифу абхазские черты, отразил в ней то, как мыслит абхаз и насколько он готов защищать свою землю, говорится в сообщении театра.

Показ был приурочен к юбилею Мушни Ласуриа.

Как сказала режиссер спектакля Мадина Аргун в интервью журналистам, этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. Произведение «Золотое руно» содержит в себе культурный код абхазов, который, по ее мнению, начинает теряться. Перед собой она поставила задачу раскрыть этот код и показать зрителям. Посыл состоит в том, что людям следует вернуться к своим корням.

Музыку к спектаклю написал композитор Тимур Агрба, Балетмейстер-постановщик Эрик Тыркба, сценография – Гарри Дочия, художник по костюмам – Стелла Ампар, художник по свету – Илларион Пасания.

Роли исполняют: заслуженные артисты Абхазии Даур Арухаа и Кристина Эшба, заслуженная артистка Южной Осетии Хибла Мукба, а также Эсма Гунба, Алхас Ферзба, Нугзар Какалия, Саид Кокоскерия, Гудал Хагба, Кристина Цимба. В спектакле задействованы актеры государственного молодежного театра, артисты Государственного ансамбля «Шаратын», Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца РА, Школа хореографии Grand Dance Apsny.

Спектакль «Золотое руно» покажут 6 и 7 сентября.