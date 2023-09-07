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Абхазия Информ

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АПСНЫ» УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК ДРУЖБЫ»

Новости Четверг, 07 сентября 2023 13:08
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ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АПСНЫ» УЧАСТВУЕТ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ «КУБОК ДРУЖБЫ»

Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. Волейбольная команда «Апсны» принимает участие во Всероссийском турнире «Кубок Дружбы», посвященном 100-летию Расула Гамзатова. Турнир проходит во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. В нем принимают участие команды: «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону), «Дагестан» (Махачкала), «Текстильщик» (Иваново), «Апсны» (Республика Абхазия), «Грозный» (Грозный), «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Все команды являются участниками чемпионата России Высшей лиги «Б».

7 сентября наша команда проведет матч с грозненскими волейболистами, а 8 сентября абхазские спортсмены встретятся с майкопской командой «Динамо-МГТУ», начало игр в 16:00. 9 сентября состоятся полуфинальные игры, 10 сентября – финальные.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 07 сентября 2023 13:09

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