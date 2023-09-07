ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ СВОЙ 12-ОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОЙ В РАМКАХ ВЕЧЕРА БОКСА ОТ RCC BOXING PROMOTIONS
Новости Четверг, 07 сентября 2023 13:09
Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. 8 сентября наш соотечественник Харитон Агрба проведет свой 12-ой профессиональный бой в рамках вечера бокса от RCC Boxing Promotions в Челябинске. Его соперником станет 31-летний боксер Александр Дюран из Панамы.
Прямая трансляция всех поединков будет на телеканале «Матч! Боец» и на официальном YouTube-канале лиги RCC: MMA&Boxing. Начало в 15:00.
Харитон выходит в четвертой паре.