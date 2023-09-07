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Абхазия Информ

ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ СВОЙ 12-ОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОЙ В РАМКАХ ВЕЧЕРА БОКСА ОТ RCC BOXING PROMOTIONS

Новости Четверг, 07 сентября 2023 13:09
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ХАРИТОН АГРБА ПРОВЕДЕТ СВОЙ 12-ОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОЙ В РАМКАХ ВЕЧЕРА БОКСА ОТ RCC BOXING PROMOTIONS

Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. 8 сентября наш соотечественник Харитон Агрба проведет свой 12-ой профессиональный бой в рамках вечера бокса от RCC Boxing Promotions в Челябинске. Его соперником станет 31-летний боксер Александр Дюран из Панамы.

Прямая трансляция всех поединков будет на телеканале «Матч! Боец» и на официальном YouTube-канале лиги RCC: MMA&Boxing. Начало в 15:00.

Харитон выходит в четвертой паре.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 07 сентября 2023 13:13

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