ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА КАЛУГУ

Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. Обсудить сотрудничество в различных сферах в Калугу приехали министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, председатель госкомитета по делам молодёжи и спорту Таращ Хагба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава и первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

Калугу на встрече представляли глава городского самоуправления Юрий Моисеев, мэр Дмитрий Денисов, первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов, депутаты Гордумы Карп Диденко и Алексей Колесников.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере экономики, туризма, образования, спорта и молодёжной политики. Были затронуты вопросы реабилитации участников боевых действий.

Абхазскую сторону заинтересовал опыт Калуги в благоустройстве, организации событийного туризма, развитии муниципальных предприятий.

Александр Иванов в свою очередь предложил представителям абхазских муниципалитетов принять участие в работе Координационного совета Союза представительных органов РФ.

«Абхазия очень популярное среди калужан место отдыха, отмечается положительная динамика в развитии туристической инфраструктуры республики, также наших земляков привлекает прекрасная природа Абхазии и её дружелюбный и гостеприимный народ. Нам интересен опыт Абхазии в развитии туризма, ведь и Калуга с каждым годом привлекает всё больше туристов. Также у нас очень хорошие перспективы сотрудничества в сфере обмена студентами, организации совместных спортивных и молодёжных мероприятий», – отметил Юрий Моисеев.