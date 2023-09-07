УЧЕНЫЕ ИЗУЧАЮТ ФАУНУ РИЦИНСКОГО ПАРКА
Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Рицинском реликтовом национальном парке ведутся исследования по изучению фауны с использованием цифровых автоматических камер (фотоловушек). Изучение и мониторинг за фауной РРНП осуществляется сотрудниками отдела науки и экологического просвещения А.В. Аристава и Д.Я. Арухаа.
Фотоловушки являются одним из наиболее современных и эффективных способов наблюдения за животными в естественной среде обитания, позволяют вести мониторинг одновременно и непрерывно в нескольких точках.
Они установлены в местах переходов и сезонных скоплений животных. В кадры фотоловушек за год наблюдений попали копытные, медведи, лисицы, кабаны, барсуки и коты.
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