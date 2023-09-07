 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УЧЕНЫЕ ИЗУЧАЮТ ФАУНУ РИЦИНСКОГО ПАРКА

Новости Четверг, 07 сентября 2023 13:16
Оцените материал
(0 голосов)
УЧЕНЫЕ ИЗУЧАЮТ ФАУНУ РИЦИНСКОГО ПАРКА

Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Рицинском реликтовом национальном парке ведутся исследования по изучению фауны с использованием цифровых автоматических камер (фотоловушек). Изучение и мониторинг за фауной РРНП осуществляется сотрудниками отдела науки и экологического просвещения А.В. Аристава и Д.Я. Арухаа.

Фотоловушки являются одним из наиболее современных и эффективных способов наблюдения за животными в естественной среде обитания, позволяют вести мониторинг одновременно и непрерывно в нескольких точках.

Они установлены в местах переходов и сезонных скоплений животных. В кадры фотоловушек за год наблюдений попали копытные, медведи, лисицы, кабаны, барсуки и коты.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 07 сентября 2023 13:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА КАЛУГУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.