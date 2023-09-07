ДЖАЗОВЫЙ ВЕЧЕР ПРОЙДЕТ НА КРЫШЕ ДОМА МОСКВЫ В СУХУМЕ

Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. Джазовый вечер, посвященный 876-летию Москвы, пройдет в пятницу 8 сентября на крыше Дома Москвы в Сухуме.

В программе концерта прозвучат легендарные мировые и российские хиты в джазовом исполнении в стиле соул, фанк и блюз, а также авторские аранжировки на песни о Москве.

Начало: 18:30.