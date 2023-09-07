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ПЕДАГОГИ-РУСИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ В РАМКАХ XXIII МЕЖДУНАРОДНОГО ПУШКИНСКОГО КОНКУРСА

Новости Четверг, 07 сентября 2023 17:23
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ПЕДАГОГИ-РУСИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ В РАМКАХ XXIII МЕЖДУНАРОДНОГО ПУШКИНСКОГО КОНКУРСА

Сухум. 7 сентября 2023. Абхазия-Информ. Педагоги-русисты из Абхазии приняли участие в круглом столе «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово», который был проведен в рамках XXIII Международного Пушкинского конкурса.

Круглый стол прошел в Москве и транслировался онлайн. В Доме Москвы в Сухуме собрались преподаватели из разных районов Абхазии. Они познакомились с темой конкурса и его финалистами, а также задали интересующиеся вопросы, связанные с участием в мероприятии в следующем году.

Открывая мероприятие председатель оргкомитета Международного Пушкинского конкурса, член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку, заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова поблагодарила участников круглого стола за продвижение русского языка.

Финальные мероприятия XXIII Международного Пушкинского конкурса для педагогов-русистов из стран ближнего и дальнего зарубежья проводятся с 6 по 10 сентября в Москве.

Организатором мероприятия выступило Правительство Москвы во взаимодействии с «Российской газетой».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 07 сентября 2023 17:24

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