ДТП В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
Новости Пятница, 08 сентября 2023 19:09
Сухум. 8 сентября 2023. Абхазия-Информ. 7 сентября у села Араду Очамчырского района столкнулись автомобили «Фиат» и «Мицубиси». Спасатели выехали по экстренному вызову в 10 часов 45 минут.
Прибыв на место ЧП, они деблокировали пострадавших из столкнувшихся автомобилей.
В результате ДТП погибла женщина, а мужчина доставлен в Республиканскую больницу Сухума.
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