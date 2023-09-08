ЖИТЕЛЮ ЦАНДРИПША ВМЕНЯЮТСЯ ГРАБЕЖ И КРАЖА

Ему вменяется открытое хищение чужого имущества – грабеж, совершенный в отношении заявительницы имел место в г. Гагра. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району злоумышленник был установлен и задержан. Похищенный телефон изъят.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанного установлено, что последний, действуя из корыстных побуждений путем взлома замка входной двери проник в магазин, расположенный в г. Гагра откуда похитил денежные средства, алкогольную и табачную продукцию. Гражданину Шахламджян вменяются преступления, предусмотренные ч.3 ст.155 и ч.1 ст.158 УК РА. Подозреваемый заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.