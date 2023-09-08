ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО ДО 2025 ГОДА УВЕЛИЧИТЬ В 2,5 РАЗА СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Сухум. 8 сентября 2023. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба в интервью радио Sputnik прокомментировал намерение правительства Абхазии увеличить до 2025 года средние зарплаты работников бюджетной сферы в два с половиной раза по государственному сектору.

«Несомненно, этот процесс идет, более того, мы все понимаем, что, начиная с 2016 года, происходила индексация зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы. Сложно сказать, что это высокий уровень, но, тем не менее, индексация каждый год происходит, что не происходит по другим категориям работников бюджетной сферы, в частности административный и хозяйственный персонал тех же организаций, в которых трудятся, к примеру, учителя, работники системы здравоохранения, культуры, спорта», – сказал он.

Текущий финансовый год позволяет сделать вывод о том, что будет обращено внимание на эти категории работников, добавил Делба.

При подготовке бюджета на 2024 год будет обращено внимание на расходы фонда оплаты труда и по возможности начнется индексация заработных плат, отметил он.