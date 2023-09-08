БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОТРАЧЕНО ГОСУДАРСТВОМ НА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ И НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ В 2023 ГОДУ

Сухум. 8 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения осуществляет программу «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия». В рамках этой программы пациенты получают медицинскую помощь как в клиниках Республики, так и за ее пределами. За 8 месяцев текущего года Минздравом оказана помощь на сумму 102 млн 733 тыс. руб., об этом в интервью медиа-клубу «Апсны-иахьа» рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.

«Оказание медицинской помощи- приоритетное направление для руководства Республики. Минздраву поставлена задача по максимуму оказывать содействие нуждающимся в медицинских услугах гражданам. Основными заболеваниями, с которыми наиболее часто сталкиваемся, являются: бронхолегочные заболевания, заболевания системы кровообращения, заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания мочеполовой системы, заболевания органов пищеварения, онкологические и эндокринные заболевания», – подчеркнул министр Бутба.

Он также отметил, что Минздрав все больше граждан отправляет в клиники России по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Так, за 8 месяцев 2023 года 267 граждан Абхазии получили медицинскую помощь в клиниках Российской Федерации.

«В основном по полису ОМС мы отправляем граждан с тяжёлыми заболеваниями: онкопатологией (лучевая терапия, химиотерапия и иммунотерапия), кардиологическими патологиями(коронарография, стентирование, аорто-коронарное шунтирование). Хочу отметить, что перечисленные процедуры весьма дорогостоящие, в среднем это от 300 до 500 тысяч рублей за каждую, есть среди них и оперативные вмешательства, стоимость которых доходит до 1 млн руб.

Таким образом, благодаря ОМС мы снизили финансовую нагрузку на бюджет страны более чем на 120 млн руб.», – сообщил Эдуард Бутба.