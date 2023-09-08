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Абхазия Информ

ЦИК АННУЛИРОВАЛА РЕГИСТРАЦИЮ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА

Новости Пятница, 08 сентября 2023 19:23
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ЦИК АННУЛИРОВАЛА РЕГИСТРАЦИЮ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА

Сухум. 8 сентября 2023. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию инициативной группы по проведению референдума.  

8 сентября 2023 г. состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором принято решение:

«В связи с непредоставлением в Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия необходимых документов и подписных листов в двухмесячный срок инициативной группой референдума по вопросу: «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?», в соответствии с законом Республики Абхазия «O всенародном голосовании (референдуме)», прекратить сбор подписей и аннулировать регистрацию данной инициативной группы».

4 июля 2023 г. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума. В состав группы входили 36 человек.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 08 сентября 2023 19:26

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