ЦИК АННУЛИРОВАЛА РЕГИСТРАЦИЮ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА

«В связи с непредоставлением в Центральную избирательную комиссию Республики Абхазия необходимых документов и подписных листов в двухмесячный срок инициативной группой референдума по вопросу: «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?», в соответствии с законом Республики Абхазия «O всенародном голосовании (референдуме)», прекратить сбор подписей и аннулировать регистрацию данной инициативной группы».

4 июля 2023 г. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума. В состав группы входили 36 человек.