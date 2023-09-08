В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ

Сухум. 8 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны прошли соревнования по шахматам, приуроченные к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне Народа Абхазии. В них приняли участие команды от воинских частей и подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия.

Любители шахматной игры из числа офицерского состава, и военнослужащих контрактной и срочной службы за шахматной доской состязались в умении логически мыслить, просчитывать вероятные ходы оппонента и принимать наиболее верные решения.

Победителем в командном первенстве стала команда управления Министерства обороны, 2-е место за Артиллерийской группой, третье место заняла команда Командно-разведывательного центра.

Лучшим игроком по итогам состязаний признан врач Центрального военного госпиталя Минобороны Георгий Морохия.

Победители соревнований были награждены грамотами министра обороны.

Министерство обороны выражает признательность Федерации шахмат Абхазии за помощь в организации чемпионата.

Шахматы учат людей правильному расчету, культуре, развивают творческий потенциал и обязывают глубоко уважать партнера. Министерство обороны всячески поддерживает стремление военнослужащих к этой игре.