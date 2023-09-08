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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ПОДПОРНОЙ СТЕНЕ ПО УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ

Новости Пятница, 08 сентября 2023 19:31
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ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ПОДПОРНОЙ СТЕНЕ ПО УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ

Сухум. 8 сентября 2023. Абхазия-Информ. Завершены восстановительные работы горельефа на каменной подпорной стене по улице Дзидзария. Один из соавторов горельефа Владимир Шенгелая проживает сегодня в Германии. Он сохранил эскизы горельефа и безвозмездно поделился с ними. Работы были проведены «с нуля», все элементы заново отлили, обработали специальным средством, чтобы глиняные фигурки со временем не разрушились. Горельеф из 10 элементов подсвечен.

Также заменены столбы освещения на этом отрезке улицы. Ранее на этом участке ул. Дзидзария была восстановлена стена. При восстановлении был использован тот же натуральный камень, которым она облицована.

АЖД восстанавливает ограждение на части улицы. Для удобства пешеходов уложили тротуарную плитку. Ранее на этом участке не было тротуара, узкая часть заасфальтированной дороги была отгорожена бордюром.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 08 сентября 2023 19:33

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