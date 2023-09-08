РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В АБХАЗИИ УНИЧТОЖИЛИ ЛАГЕРЬ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА
Сухум. 8 сентября 2023. Абхазия-Информ. Российские военнослужащие в Абхазии уничтожили тренировочный лагерь условного противника, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Военные провели рейдовые действия в тылу «противника», используя беспилотники «Орлан-10» и бронетранспортеры БТР-82А. Поисковые группы обнаружили скрытный тренировочный лагерь в заброшенных строениях и совершили налет на объекты условного противника.
Передовые подразделения вступили в бой, подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В и стрелкового вооружения.
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