 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В АБХАЗИИ УНИЧТОЖИЛИ ЛАГЕРЬ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

Новости Пятница, 08 сентября 2023 19:44
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В АБХАЗИИ УНИЧТОЖИЛИ ЛАГЕРЬ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

Сухум. 8 сентября 2023. Абхазия-Информ. Российские военнослужащие в Абхазии уничтожили тренировочный лагерь условного противника, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Военные провели рейдовые действия в тылу «противника», используя беспилотники «Орлан-10» и бронетранспортеры БТР-82А. Поисковые группы обнаружили скрытный тренировочный лагерь в заброшенных строениях и совершили налет на объекты условного противника.

Передовые подразделения вступили в бой, подавив разрозненные группы огнем из вооружения БТР-82А, гранатометов РПГ-7В и стрелкового вооружения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 08 сентября 2023 19:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НЕСТОР ЦУЖБА – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА «КУБОК СПАРТАКА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.