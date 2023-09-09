ПОИСКИ РОССИЙСКОГО ПАРАПЛАНЕРИСТА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ

Сухум. 9 сентября 2023. Абхазия-Информ. Александр Карпухин,1953 года рождения, совершал полет на параплане над горой Мамзышха, в Гагрском районе. По предварительной версии, выше второй смотровой площадки летательный аппарат Карпухина вышел из строя. Россиянин спустился на землю на парашюте, однако заблудился в предгорье.