БОРИС БАГАТЕЛИЯ – ТРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА
Сухум. 9 сентября 2023. Абхазия-Информ. Борис Багателия стал победителем чемпионата мира по самбо среди мастеров. Турнир проходит в городе Уральске Республики Казахстан с 8 по 10 сентября. Абхазский спортсмен выступал в категории М6 в весовой категории 98+ кг.
Борис Багателия – трехкратный чемпион мира, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России и Кубка Москвы, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.
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