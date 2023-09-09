СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ МИД АБХАЗИИ С 15-ЛЕТИЕМ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ

Сухум. 9 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба и коллектив Министерства с 15-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

В поздравительной телеграмме, в частности, отмечается:

«Москва и Сухум – проверенные временем друзья, развивающие взаимодействие в духе союзничества и стратегического партнерства. Нас объединяет общность культурно-нравственных ориентиров и мировоззренческих установок, гордость славными страницами совместной истории».

Сергей Лавров с удовлетворением отметил «тесные рабочие связи, установившиеся между внешнеполитическими ведомствами наших стран. Это позволяет эффективно решать актуальные задачи, включая повышение международного авторитета Абхазии, обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье».

Глава МИД России пожелал Иналу Ардзинба и всем абхазским мидовцам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.