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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ МИД АБХАЗИИ С 15-ЛЕТИЕМ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ

Новости Суббота, 09 сентября 2023 11:15
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОЗДРАВИЛ МИД АБХАЗИИ С 15-ЛЕТИЕМ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ

Сухум. 9 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поздравил Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба и коллектив Министерства с 15-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

В поздравительной телеграмме, в частности, отмечается:

«Москва и Сухум – проверенные временем друзья, развивающие взаимодействие в духе союзничества и стратегического партнерства. Нас объединяет общность культурно-нравственных ориентиров и мировоззренческих установок, гордость славными страницами совместной истории».

Сергей Лавров с удовлетворением отметил «тесные рабочие связи, установившиеся между внешнеполитическими ведомствами наших стран. Это позволяет эффективно решать актуальные задачи, включая повышение международного авторитета Абхазии, обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье».

Глава МИД России пожелал Иналу Ардзинба и всем абхазским мидовцам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 09 сентября 2023 11:17

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