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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕДЛОЖИЛО ОТМЕНИТЬ ПОШЛИНУ НА ЭКСПОРТ ПРОПАНА В АБХАЗИЮ

Новости Суббота, 09 сентября 2023 11:22
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕДЛОЖИЛО ОТМЕНИТЬ ПОШЛИНУ НА ЭКСПОРТ ПРОПАНА В АБХАЗИЮ

Сухум. 9 сентября 2023. Абхазия-Информ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменения в соглашение между Правительством РФ и правительством Абхазии о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Протокол о внесении изменений в данное соглашение был подписан 16 мая в Москве. Согласно протоколу, Россия отменяет экспортную пошлину на пропан, поставляемый в Абхазию.

В правительстве отметили, что протокол применяется временно, а потребовалось это в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости.

«При этом в условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Республики Абхазия необходимо осуществление поставок сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год», – говорится в пояснительной записке.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 09 сентября 2023 11:24

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